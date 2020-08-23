23.08.2020 - 15:59 | | DHA
Antalya’da yüksek nem ve sıcakta, koronavirüs tedbirleri unutuldu!
Antalya’da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Kalabalığın fiziki mesafe ve maske kuralına uymadığı dikkat çekti.
Turizm kenti Antalya'da sıcak hava ve nemin bunalttığı vatandaşlar ve tatilciler soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde aldı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte hava sıcaklığı 33, deniz suyu sıcaklığı 28, nem oranı ise yüzde 44 olarak ölçüldü. Konyaaltı sahiline gelen bazı tatilciler Akdeniz'in mavi sularında serinlerken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Denizin keyfini en çok çocukların çıkardığı dikkati çekerken, sahile yakın bir noktadaki küçük kayalığın üzerine çıkan çoğunluğu gençlerden oluşan 20 kişilik kalabalık ise sırayla denize atlayarak eğlendi.
Kalabalığın fiziki mesafe ve maske kuralına uymadığı ise dikkati çekti.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin ikinci, üçüncü uçak gemilerini de inşa edelim Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu. Türkiye’nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı. Kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz. Çok daha büyük projeler üzerinde çalışıyoruz, 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu. Öte yandan Erdoğan, 'Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı. Diyorum ki gelin Anadolu'nun ardından ikinci, üçüncü uçak gemilerini de inşa edelim. Bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor' dedi.