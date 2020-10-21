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21.10.2020 - 17:36 | | İHA

Antalya'daki FETÖ operasyonlarında 14 kişi yakalandı

Antalya'da 12-18 Ekim tarihleri arasında ve dün yapılan FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda toplam 14 şüpheli yakalandı.

Antalya'daki FETÖ operasyonlarında 14 kişi yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 12-18 Ekim tarihleri arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında toplam 9 şahıs hakkında işlem yapıldı. 3 şahıs alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'ü tutuklandı, diğer 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 1 şahıs soruşturmasının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, 1 şüpheli şahsın ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Dün yapılan çalışmalar sonucunda da terörle mücadele polisi Antalya'da 5, Van'da ise 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Plakasına maske takan ehliyetsiz motosikletli yakalandıDüzce’de, motosikletinin plakasına maske takan ve polisin ihtarına rağmen durmayan Yahya Çetindağ, yaşanan kovalamaca sonunda yakaladı. Çetinkaya'ya ehliyetsiz olması, plakasını kapatması ve ihtara rağmen durmaması nedeniyle 3 bin 266 lira ceza kesildi.
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