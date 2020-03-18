Antarktika ve Arktik virüsten korunacak

Küresel bir sağlık sorununa dönüşen Kovid-19’un çok az insanın yaşadığı güney ve kuzey kutuplarına taşınmaması için önlemler alınıyor. İki kutbun turistik bölgelerine lüks gemilerle dünyanın her yerinden insan götüren Hollanda merkezi Oceanwide Expeditions firması ise Çin, Güney Kore, İtalya ve İran’dan aktarma yaparak kutuplara gitmek isteyenleri gemiye almayacaklarını ilan etti.

Virüsün Avrupa ülkelerinde etkisini arttırdığı 3 Mart’tan beri Güney Kutbu Antarktika’ya ve Kuzey Kutbu Arktik’e gitmek isteyenleri sıkı denetim altına alan Oceanwide Expeditions firması, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyesi uyarınca Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, İran ve İtalya’dan aktarmalı seferlerle gemilere gelen turistlerin 14 gün bekleme süresi nedeniyle gemiye alınmayacağını duyurdu. Bu ülkelerden gelerek gemilere katılan yolcuların zorunlu bekleme sürecine uymadığı tespit edilirse yolculuğa alınmayacağını belirten Oceanwide Expeditions, İtalya için ayrı başlık açtı.

14 günlük karantina

Firmanın yöneticisi Michel van Gessel, insan yaşamının son derece az olduğu iki kutbun korunması için bu tedbiri uyguladıklarını belirterek, “14 gün zorunlu bekleme süresine uymayan herhangi bir yolcunun okyanusa açılan gemimize binmesine izin vermeyeceğiz. Ayrıca ekstra sağlık kontrolleri yapacağız. Almadığımız yolcular, 2020-2021 sezonundaki başka bir yolculuğumuza kredi kullanabilir” dedi.

Turistik turlar düzenleniyor

Uğruna hiç savaşılmamış tek kıta olan Antarktika’da; Antarktika Çemberi, Antarktika Yarımadası, Yükseliş Adası, Yeşil Burun Adaları, Falkland Adaları, Ross Denizi, Güney Georgia, Güney Orkney Adaları, Güney Shetland Adaları ve St. Helena gibi yerlere turistik gezi turları düzenleniyor. Küresel iklim değişikliği ile buzulları eriyerek yeni geçitler sunan Arktik’te ise Grönland, İzlanda, Kuzey Norveç ve Svalbard gibi bölgelere geziler düzenleniyor. İki kutupta turistler balina gözlemi, kutup ayısı ya da penguen görüntüleme, kutup dalışı, doğa yürüyüşü, kayak, kano, fotoğraf safarisi, kıyı yürüyüşü, kuş gözlemi, tekne gezisi, helikopter turu gibi etkinlikler yapabiliyor.