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11.05.2020 - 18:47 | | DHA

Anteni düzeltmek için çıktığı çatıda dengesini kaybedince...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, çanak anteni ayarlamak için çatıya çıkan Recep Y. (24), eternitin (çatı kaplama malzemesi) kırılması sonucu dengesini kaybedip, aşağı düşerek yaralandı.

Anteni düzeltmek için çıktığı çatıda dengesini kaybedince...

Olay, saat 16.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi 1028 Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, çanak antenin ayarlarını yapmak için çatıya çıkan Recep Y., eternitin kırılması sonucu 3 metreden beton çatı üzerine düştü.

Büyük bir gürültüyle çatıya düşen Recep Y.yi gören apartman sakinleri, olayı 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Recep Y., Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Recep Y.nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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