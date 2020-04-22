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22.04.2020 - 14:22 | | DHA

Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'sakin şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki Theara Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Eserlerin piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Ula'nın dünyaca ünlü Akyaka mahallesinde Theara Antik Kenti'nde kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, bölgeye gittiklerinde Ö.T, B.T ve E.Ç.'yi dedektör ile arama yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1 işlemeli kapı tokmağı, 7 tarihi obje, 1 dedektör, 1 çekiç, 1 keser, 2 tornavida, 1 tırmık ve 11 pil ele geçirildi. Eserlerin piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Ö.T, B.T. ve E.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

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