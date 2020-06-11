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11.06.2020 - 12:52 |

Antikor testi nedir? Antikor testi ne zaman, kimlere yapılacak?

Son dakika haberlere göre, antikor testi 81 ilde uygulanacak. 15 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlayacak olan antikor testi vatandaşları meraklandırdı. Antikor testi nedir arayışına geçen vatandaşlar, testin kimlere ve ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.

Antikor testi nedir? Antikor testi ne zaman, kimlere yapılacak?

Corona virüs salgını nedeniyle birçok alanda tedbirler alınmıştı. Günden güne bu tedbirlerin yararlarını corona virüs tablosuna yansıyan rakamlarında fark ettik. Corona virüse karşı alınan tedbirler halen devam ediyor. Bu tedbirlerin arasına bir yenisi daha eklendi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, antikor testinden bahsetti. Antikor testkeri 81 ilde pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacağı duyuruldu. Peki antikor testi nedir? Antikor testi kimlere, ne zaman yapılır?

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar. Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engeller. Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle corona virüsü geçirdiğini gösteriyor.

ANTİKOR NEDİR?

Bağışan ya da antikor, çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir.

ANTİKOR TESTİ KİMLERE, NE ZAMAN YAPILACAK?

Prof. Dr. Özkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu kapsamda "Türkiye'de 150 bin haneye ulaşacağız" açıklamasını anımsatarak, "Sağlık personelimiz 81 ilde 153 bin kadar haneye giderek, bu haneden bir kişiyi örnek seçecek. Bu haneler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından rastgele seçiliyor. Kişiye bir kaç tane soru sorulup, ardından bizim PSR testi dediğimiz burundan kültür alıp, hasta olup olmadığı testi yapılacak. Biraz da kan örneği alıp antikor bakılacak. Bu antikor da bize hastalık geçirip geçirmediğini, bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek" dedi.

 

    Sokaklarda dolaşan boz ayı ilgi odağı olduARTVİN'in Şavşat ilçesinde, son bir aydır özellikle gece saatlerinde ilçe merkezine inerek cadde ve sokaklarda dolaşan boz ayı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Evlerinin pencere ve balkonlarından ayıyı yakından görüp, izlemek için geceyi bekleyen ilçe sakinleri, sokaklara bıraktıkları yiyeceklerle de boz ayıyı besliyor.
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