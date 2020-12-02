‘Antikorum sıfırlandı’

Uzmanlar, Kovid-19 hastalığını atlatan kişilerde 1 yıl boyunca koruyucu antikor oluştuğu ve bağışıklık kazanıldığı yönündeki yaygın kanaatin doğru olmadığını söylerken, hastalığı ikinci kez geçirenler kervanına sağlık çalışanları da eklenmeye başladı. 26 Mart’ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi cerrahlarından Doç.Dr.F.C, geçtiğimiz Salı ikinci kez Kovid-19’a yakalandığını belirterek şöyle dedi:

“26 Mart’taki testim pozitif çıkmıştı. Normalde 14 günlük karantina sonunda negatife dönen test sonucu ancak üçüncü hafta biterken negatife dönmüştü. 29 Ağustos’taki testte vücudumdaki antikor seviyesinin en yüksek değerde olduğunu öğrendim. Ancak 19 Kasım itibarıyla antikor seviyesinin sıfırlandığını öğrendim. Bir hafta sonra başlayan bel ağrısı ve halsizlik nedeniyle tekrar test yaptırınca, ikinci kez Kovid-19 olduğumu öğrendim. Hastalığı atlatanlar kesinlikle, bir daha virüs bulaşmayacağını düşünmesin.”

Uyarılara uyulmalı

Doç.Dr.F.C, yaşadığı ikinci hastalık sürecini şöyle anlattı: “Bir haftayı aşkın süredir, yatak odasından sadece tuvalet ihtiyacı için çıkıyorum. Eşim ve kızıma virüs bulaşmış değil. Şiddetli halsizlik hissediyorum. Tedavim için favipiravir reçete edildi. Hekim olarak bu kadar önleme rağmen ikinci kez nasıl, nerede bulaştı bilmiyorum. Evimizi sürekli havalandırıyoruz. Kızım ve eşim sürekli maskeyle dolaşıyorlar. Kovid-19 vaka artışı devam ediyor. Herkesin çok dikkatli olması, uyarılara harfiyen uyması gerekiyor.”