MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‘Anzele suyunda birlikte yüzeceğiz’
ABONE OL
27.08.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

‘Anzele suyunda birlikte yüzeceğiz’

Kamerayla kaydedilen sosyal deneyle Türkiye’nin tanıdığı Diyarbakırlı çocuklar, su altıyla tanışarak İstanbul’dan ayrıldı.

‘Anzele suyunda birlikte yüzeceğiz’
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Tuzla Belediyesi’nin misafir ettiği beş çocuk, Tuzla sahilindeki eski şehir hatları vapuru Mehmet Akif Ersoy’dan indikleri denizin derinliklerinde oldukça mutluydu. İstanbul Boğazı’nı tekneyle gezerken denizin altındakilerini merak ettiklerini Tuzla Belediye Dr. Şadi Yazıcı’ya söyleyen çocuklar için özel bir dalış etkinliği düzenlendi. Dalış elbiselerini ve hava tüplerini kuşanan Mert Emsen, Burhan Karadaban, Burak Bakışkan, Emre Çetinkaya ve Azad Kurt, eğitmenler eşliğinde suya girerek 2-3 metre derinlere indi. Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, “Çocuklarımız şimdiye kadar Sur ilçesinde bulunan Anzele suyunda yüzmüşler. Aramızda güzel bir bağ oluştu. Onlar da beni Diyarbakır’a davet ettiler. Çocuklara söz verdim, şifalı Anzele suyunda birlikte yüzeceğiz” dedi.

Laura kasırgası kategori 4 seviyesine çıktıMeksika Körfezi'nde etkili olan ve ABD'nin Texas ile Louisiana eyaletini vurması beklenen Laura kasırgası, kategori 4 seviyesine yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Saldırganla ailece yüzleştik’

‘Saldırganla ailece yüzleştik’

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

Limanda tarihi kokain operasyonu

Limanda tarihi kokain operasyonu

Sıradaki Haber