Tuzla Belediyesi’nin misafir ettiği beş çocuk, Tuzla sahilindeki eski şehir hatları vapuru Mehmet Akif Ersoy’dan indikleri denizin derinliklerinde oldukça mutluydu. İstanbul Boğazı’nı tekneyle gezerken denizin altındakilerini merak ettiklerini Tuzla Belediye Dr. Şadi Yazıcı’ya söyleyen çocuklar için özel bir dalış etkinliği düzenlendi. Dalış elbiselerini ve hava tüplerini kuşanan Mert Emsen, Burhan Karadaban, Burak Bakışkan, Emre Çetinkaya ve Azad Kurt, eğitmenler eşliğinde suya girerek 2-3 metre derinlere indi. Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, “Çocuklarımız şimdiye kadar Sur ilçesinde bulunan Anzele suyunda yüzmüşler. Aramızda güzel bir bağ oluştu. Onlar da beni Diyarbakır’a davet ettiler. Çocuklara söz verdim, şifalı Anzele suyunda birlikte yüzeceğiz” dedi.