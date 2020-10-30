30.10.2020 - 11:03 |
AÖF canlı ders nasıl izlenir? 2020-2021 AÖF canlı dersleri başladı mı?
AÖF kayıt döneminin sona ermesinin ardından canlı dersler için de geri sayım başladı. Peki, AÖF canlı dersler ne zaman başlıyor? AÖF canlı dersler nereden izlenecek? İşte 2020-2021 AÖF canlı dersleri ile ilgili ayrıntılar.
AÖF kayıt yenileme ve kayıt işlemleri 29 Ekim itirabiyle sona erdi. Yeni dönem dersleri için ise geri sayım başladı. Peki, AÖF canlı dersleri nasıl izlenecek?
AÖF CANLI DERSLER NE ZAMAN?
Çevrim içi ortamda eş zamanlı gerçekleşecek Canlı Ders etkinlikleri 2 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Anadolum eKampüs'e giriş yapıldıktan sonra sol menüde bulunan Takvim sekmesindeki "Canlı Ders Takvimi" alanında derslerin gün ve saatleri yer almaktadır.
Öğrenciler derslere eş zamanlı olarak katılabilir, katılamadığı derslerin kayıtlarını Anadolum eKampüs’te Canlı Ders Kayıtları bağlantısından izleyebilirler.
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Amerikalı kadın mahalleyi isyan ettirdi! 'Buraya özellikle geliyor'İstanbul Beyoğlu’nda Amerikalı bir kadının beslediği ‘Dogo Argentino’ cinsi köpek sokakta yaşayan bir kediyi öldürdü. Daha önce de kadının köpekleriyle sokak kedilerini öldürttüğünü iddia eden mahalle sakinleri, “Buraya özellikle geliyor. 3 gece önce saat 02.00’de kendisini uyardık. Uyarıları dikkate almadı. Bugün de geldi. Vahşice bir kediyi öldürdü. Hepimiz de şahidiz” dedi.