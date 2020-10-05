AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼ltesi 2020-2021 yÄ±lÄ± kayÄ±t yenileme iÅŸlemleri 5 Ekim (bugÃ¼n) itibariyle baÅŸlÄ±yor.ÂAÃ–F kayÄ±t yenileme 16 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 23.30'da sona erecek.

KAYIT YENÄ°LEME NASIL YAPILIR?

KayÄ±t yenileme iÅŸlemleri iÃ§in ders seÃ§imi ve kayÄ±t yenileme bedeli Ã¶denmesi gerekiyor. Ders seÃ§imi yapmadan bankada Ã¶deme bilgisi oluÅŸmayacaktÄ±r. 45 AKTS krediyi geÃ§meeycek ÅŸekilde ders seÃ§imi yapÄ±lmaldÄ±r.

KayÄ±t yenileme iÅŸlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders SeÃ§imi (Ekle/Sil) Otomasyonu baÄŸlantÄ±sÄ±ndan Ã¶ÄŸrenci ÅŸifresi veya e-devlet ÅŸifresi ile yapÄ±lacaktÄ±r.

KaydÄ± yenilenen Ã¶ÄŸrenci, kayÄ±t yenileme tarihleri iÃ§inde, Ã¶dediÄŸi dÃ¶nem Ã¶ÄŸretim gideri tutarÄ±nÄ±n altÄ±nda olmamak ÅŸartÄ±yla seÃ§tiÄŸi dersi silip yerine baÅŸka bir ders seÃ§ebilir veya yeni ders ekleyebilir.

AÃ–F PARA YATIRMA NASIL YAPILIR?

AÃ–F kayÄ±t iÅŸlemleri iÃ§in internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ya da ATM kullanÄ±labilir. ATM'den para yatÄ±rmak iÃ§in Ziraat BankasÄ± ATM'lerinden Ã¶deme iÅŸlemleri adÄ±mÄ±nÄ± seÃ§meniz gerekmektir. Ã–deme iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan EÄŸitim/SÄ±nav Ã¶demeleri - Ãœniversite Ã¶demeleri - AnlaÅŸmalÄ± Ãœniversite Ã¶demeleri adÄ±mlarÄ±nÄ± izleyerek Ã§Ä±kan ekrana Ã¶deme yapacaÄŸÄ±nÄ±z Ã¼niversitenin il plaka kodunu giriyorsunuz. Ã‡Ä±kan ekranda Anadolu Ãœniversitesi - AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim adÄ±mlarÄ±nÄ± izleyerek T.C. kimlik numarasÄ± ya da Ã¶ÄŸrenci numarasÄ±nÄ± giriyorsunuz.

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