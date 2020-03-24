Açıköğretim Fakültesi sınavları 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Fakat corona virüsü nedeniyle sınavların iptal olma durumu söz konusu... Binlerce AÖF öğrencisi konu hakkında bilgi almaya çalışırken sıklıkla AÖF ertelendi mi? AÖF sınavı iptal oldu mu? sorusunu yöneltiyor.

AÖF SINAVI ERTELENDİ Mİ?

AÖF sınavının ertelenip ertelenmediğine dair Anadolu Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama henüz yok. Sınavlar herhangi bir gelişme olmazsa 18-19 Nisan'da gerçekleşecek.