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24.03.2020 - 12:53 |

AÖF ertelendi mi? AÖF sınavı iptal oldu mu?

Corona virüsü nedeniyle teker teker sınavlar iptal oluyor. Vaka sayısı gün geçtikçe artarken yakşalan AÖF sınavlarıyla ilgili öğrenciler bilgi almaya çalışıyor. Bu nedenle de AÖF ertelendi mi? AÖF sınavı iptal oldu mu? sorusu gündemde...

AÖF ertelendi mi? AÖF sınavı iptal oldu mu?

 

Açıköğretim Fakültesi sınavları 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Fakat corona virüsü nedeniyle sınavların iptal olma durumu söz konusu... Binlerce AÖF öğrencisi konu hakkında bilgi almaya çalışırken sıklıkla AÖF ertelendi mi? AÖF sınavı iptal oldu mu? sorusunu yöneltiyor.

AÖF SINAVI ERTELENDİ Mİ?

AÖF sınavının ertelenip ertelenmediğine dair Anadolu Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama henüz yok. Sınavlar herhangi bir gelişme olmazsa 18-19 Nisan'da gerçekleşecek. 

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