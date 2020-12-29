29.12.2020 - 11:59 |
AÖF final sınavları için geri sayım! Açık Öğretim Fakültesi final sınavları ne zaman? İşte sınav tarihleri...
AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF finalleri için geri sayım başladı. Açık Öğretim Fakültesi ara sınavları 25 Aralık'ta erişime açılmıştı. Sınavlar online olarak yapılmıştı. AÖF final sınavları da online olacak mı? Öğrenciler AÖF final tarihlerini ve sınavların nasıl yapılacağını araştırıyor.
Açık Öğretim Fakültesi 2021-2021 yılı sınav tarihlerini dönem başına duyurmuştu. Güz Dönemi ara sınavları 12-13-14-19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleşmişti. Öğrenciler sınav sonuçları 25 Aralık tarihinde AÖF öğrenci otomasyon sistemi üzerinden öğrendi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları tarihleri belli oldu.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimine göre Güz Dönemi dönem sonu sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Sınavlar yine online mı olacak henüz netleşmedi.
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