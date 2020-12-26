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26.12.2020 - 09:39 |

AÖF final sınavları ne zaman? Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları nereden sorgulanır?

AÖF ara sınavlarının sonuçları 25 Aralık tarihinde erişime açıldı. Bu yıl Güz Dönemi ara sınavları 12-13-14 19-20-21 Aralık tarihlerinde online olarak yapılmıştı. Öğrenciler heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Peki, AÖF sonuçları nereden sorgulanır? AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF final sınavları ne zaman? Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları nereden sorgulanır?

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ara sınavları geçtiğimiz günlerde online olarak yapılmıştı. Öğrenciler sınıflarına göre 12-13-14 ya da 19-20-21 Aralık tarihlerinde çevrimiçi olarak sınavlara katılmıştı. Sınav sonuçları açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

AÖF sınav sonuçlalrını sorgulamak için Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapmanız gerekiyor. E-devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapabiliyorsunuz.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre Güz Dönemi dönem sonu sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Sınavlar yine online mı olacak henüz netleşmedi.

Park halindeki kamyonette patlama meydana geldiDünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden birine ait binanın önüne park halinde duran karavandan bir anons duyuldu. Bir kadın sesinin tekrarladığı cümleleri duyanlar tam anlamıyla dehşete düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahele ederken, saatler tam 06.40'ı gösterirken yaşanan olay tüm dünyayı şoke etti. İşte son dakika haberinin detayları...
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