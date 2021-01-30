AÖF harf notları karşılıkları neler? AÖF geçme notu kaç 2021?

AÖF har notları karşılıkları neler? sorusunun cevabı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarının sonuçlarının açıklandığı Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklandı. Sonuöçlardan sonra öğrencilerin gündeminde harf notları ve geçme notları yer aldı. Peki AÖF geçme notu kaç 2021?

AÖF GEÇME NOTU NEDİR?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra geçme notu araştırılmaya başlandı. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.

30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir.

AÖF HARF NOTLARININ DETAYLARI...

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

AÖF HARF NOTU NASIL BELİRLENİR?

Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.

Bir örnekle anlatacak olursak, öğrencinin Türk Dili I dersinin 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 70 ve o dönem için bu başarı notunun karşılığı “BB” harf notu olabilir. Yine aynı dersten 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 80 olan bir öğrencinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki harf notu ise “BB” olabilmektedir.

Başka bir örnek de verecek olursak, aynı dönemde bir dersten alınan 58 başarı notu CC harf notuna karşılık gelirken aynı dönem başka bir dersten alınan aynı 58 notu BB harf notuna karşılık gelebilmektedir.