AÖF kayıt yenileme 2021 Bahar Dönemi ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, nereye ödenir, sınav tarihleri ne zaman?

2020-2021 Eğitim yılı Bahar Dönemi için heyecanlı süreç devam ediyor. AÖF öğrencileri, Bahar Dönemi sınavlarına katılabilmek için kayıtlarını aktif hale getirmesi gerekiyor. Böylelikle AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar soruları ilgi görüyor. Peki AÖF kayıt yenileme ücreti nereye yatırılır? AÖF 2021 sınavları ne zaman, nasıl uygulanacak?



AÖF KAYIT YENİLEME 2021 BAHAR DÖNEMİ ÜCRETİ NE KADAR?



Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilecektir.

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AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?



Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 bahar dönemi kayıt yenileme işlemi, öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak. Dönem öğrenim ücreti ve dönem öğrenci katkı payı ödemeleri Ziraat Bankası üzerinden yatırılacak.



AÖF KAYIT YENİLEME/ DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?



AÖF kayıt yenileme tarihleri sonrasında ders seçimi aşaması merak ediliyor. Kayıt yenileme yapabilmek için ders seçim aşamasının ve kayıt yenileme ücretinin ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi aşamasında 45 AKTS'ye kadar ders seçimi gerçekleştiriliyor.



Ders seçim işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresinden Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilecek.



AÖF SINAV TARİHLERİ 2021 BAHAR DÖNEMİ



Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021