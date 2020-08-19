AÖF kayıt yenileme tarihleri 2020 - 2021 | AÖF yeni kayıt işlemi ne zaman, nasıl yapılır?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı İnternet Başvuru, Kayıt,Kayıt Yenileme/Ekle-Sil Tarihleri belirlendi.

AÖF YENİ KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF ikinci üniversite: 31 Ağustos 2020 Pazartesi - 15 Ekim 2020 Perşembe tarihleri arasında yapılacak.

YKS yeni kayıt: 31 Ağustos 2020 Pazartesi - 10 Eylül 2020 Perşembe tarihleri arasında yapılacak.

Dikey Geçiş ve Ek yerleştirme: 28 Eylül 2020 Pazartesi - 01 Ekim 2020 Perşembe tarihleri arasında yapılacak.

Yatay Geçiş: 14 Eylül 2020 Pazartesi - 17 Eylül 2020 Perşembe tarihleri arasında yapılacak.

Yaay Geçiş Ders ekleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi - 15 Ekim 2020 Perşembe tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

- Açıköğretim

- İktisat

- İşletme

bölümleri kayıt yenileme işlemlerini 05 Ekim 2020 Pazartesi - 15 Ekim 2020 Perşembe tarihleri arasında yapacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavı 5 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

AÖF YENİ KAYIT

En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt

Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Buna göre;

Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 170 puan almak gerekmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.