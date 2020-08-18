AÖF kayıt yenileme - yeni kayıt 2020 - 2021 tarihleri - AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okumak isteyenler yeni kayıt tarihini öğrenmek isterken, daha önce kayıt yaptırmış fakat kayıt yenileme işlemini tamamlaması gereken öğrenciler kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini yayımladı. İşte 2020 - 2021 Eğitim yılı hakkında bilinmesi gereken tarihler...
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı İnternet Başvuru, Kayıt,Kayıt Yenileme/Ekle-Sil Tarihleri belirlendi.
AÖF YENİ KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
AÖF ikinci üniversite: 31 Ağustos 2020 Pazartesi - 15 Ekim 2020 Perşembe tarihleri arasında yapılacak.
YKS yeni kayıt: 31 Ağustos 2020 Pazartesi - 10 Eylül 2020 Perşembe tarihleri arasında yapılacak.
Dikey Geçiş ve Ek yerleştirme: 28 Eylül 2020 Pazartesi - 01 Ekim 2020 Perşembe tarihleri arasında yapılacak.
Yatay Geçiş: 14 Eylül 2020 Pazartesi - 17 Eylül 2020 Perşembe tarihleri arasında yapılacak.
Yaay Geçiş Ders ekleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi - 15 Ekim 2020 Perşembe tarihleri arasında yapılacak.
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?
- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
bölümleri kayıt yenileme işlemlerini 05 Ekim 2020 Pazartesi - 15 Ekim 2020 Perşembe tarihleri arasında yapacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınavı 5 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.