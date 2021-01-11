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11.01.2021 - 12:49 |

AÖF sınav - kayıt yenileme tarihleri 2021 | AÖF Güz Dönemi sonu online sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi Sonu online sınav tarihleri belli oldu. AÖF öğrencileri ise bu tarihleri öğrenmek için araştırmalara başladı. Koronavirüs salgınından dolayı online olarak uygulanan AÖF sınavları ne zaman başlıyor? İşte 2021 AÖF Güz Dönemi sonu online sınav tarihleri ve saatleri haberimizde...

AÖF sınav - kayıt yenileme tarihleri 2021 | AÖF Güz Dönemi sonu online sınavları ne zaman?

6 Ocak 2021 Tarihinde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Duyurusu yapıldı. Öğrenciler ise sınav hazırlıklarını tamamlamak için sınav günleri öğrenmek istedi. AÖF sınav tarihleri ve saatleri 2021 araması yapan öğrenciler için merak edilenleri haberimizin içeriğine ekledik. Peki AÖF Güz Dönemi sonu online sınavları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte AÖF sınav takvimi...

AÖF SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ 2021 NE ZAMAN?

16 Ocak 2021 Cumartesi
17 Ocak 2021 Pazar
18 Ocak 2021 Pazartesi günleri 1. yarıyıl dersleri ve yarıyılda okutulan fark derslerinin sınavları uygulanacak.

23 Ocak 2021 Cumartesi
24 Ocak 2021 Pazar
25 Ocak 2021 Pazartesi günleri ise 3,5 ve 7. yarıyıl derslerinin sınavları uygulanacak.

AÖF KAYIT YENİLEME 2021 NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme işlemi yapmak isteyenler, 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerini tamamlayarak Bahar Dönemine devam edebilir. Mazeretli kayıt tarihi ise 26 Şubat 2021...

Bekçi cinayetinden 'yasak aşk' detayı! Ayrıntılar kan dondurduNilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe akşamı Demirciler Sitesi’nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman, tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada, Karaman’ın eşi Z.K’nin ilişkisi olduğunu tespit ettiği TIR şoförü Tezcan Ç.,’yi Edirne Kapıkule’den yurt dışına çıkış yapacağı sırada gözaltına aldı. Şüpheli Tezcan Ç., emniyette verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti.
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