AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF Güz Dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2020-2021 Eğitim yılının vize sınavları bugün tamamlanıyor. Sonuç heyecanı başlayan vize sınavları, öğrencileri arayışa geçirdi. Hem sınav puanlarını öğrenmek isteyenler hem de final sınavlarının ne zaman uygulanacağı hakkında bilgi almak isteyenler AÖF final sınavı tarihlerini de araştırıyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınav tarihleri ne zaman?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirlenmedi. AÖF sonuçları için tarih belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak.

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021



Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021



Yaz Okulu Sınavı : 08 Ağustos 2021

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVINA GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ