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24.12.2020 - 10:12 |

AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınav sonuçları 2020

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınav sonuçları için heyecan dorukta. Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak sınava katılan öğrenciler, başarı puanlarını bir an önce öğrenmek istiyor. Her gün için umutlanan öğrenciler, bugün için de umudunu kaybetmedi. AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı arayışı başladı. İşte AÖF öğrencilerinin bilmesi gerekenler...

AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınav sonuçları 2020

2020-2021 Eğitim yılının Güz Dönemine ait AÖF sınavları tamamlandı. Koronavirüs salgınından dolayı online olarak uygulanan sınavların başarı puanları da merak konusu oldu. AÖF öğrencileri, günün her saat diliminde sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavları ne zaman uygulanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı.  12-13-14 Aralık 2020 - 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak uygulanan sınavların sonuçları belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖG Güz Döneminin son sınavları 16 - 17 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak.

BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021'de yapılacak.

SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara 01 Mart 2021 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

Bahar Dönemi Dönem Sonu 19 Nisan 2021 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

Yaz Okulu Sınavı 09 Temmuz 2021 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, yaz okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
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