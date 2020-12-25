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25.12.2020 - 08:10 |

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?Bugün AÖF sınav sonuçları 2020 açıklanır mı? Güz Dönemi online uygulama sınavları

AÖF sınav sonuçları ile ilgili büyük merak ve heyecan devam ediyor. Haftanın son gününde AÖF sınav sonuçları açıklanır mı? 2020-2021 Eğitim yılının Güz Dönemi online sınavlarının başarı puanlarının öğrenilmesi için sabırsızlık yaşanıyor. Peki Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi konuya ilişkin duyuru yayımladı mı?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?Bugün AÖF sınav sonuçları 2020 açıklanır mı? Güz Dönemi online uygulama sınavları

12-13-14 Aralık 2020 - 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanan AÖF sınvalarının sonuçları için bir tarih belirlendi mi? Öğrencilerin sıklıkla araştırdığı ve final sınavı tarihlerini de öğrenmek istediği bilgileri haberimize ekledik. İşte AÖF Güz Dönemi sonu sınav tarihleri ve AÖF sınav sonuçlarına yönelik son gelişmeler...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 12-13-14 Aralık 2020 - 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak uygulanan sınavların sonuçları belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖG Güz Döneminin son sınavları 16 - 17 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak.

BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021'de yapılacak.

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
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