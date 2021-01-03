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03.01.2021 - 15:25 |

AÖF sınav takvimi 2021 | AÖF Güz Dönemi sonu sınav tarihleri - üniteler açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sonu sınav takvimi yayımlandı. 2020-2021 Eğitim yılı AÖF sınav tarihlerini yakından takip eden öğrenciler için Güz Dönemi Sınav Sorumluluk Üniteleri linkini haberimize ekledik. Peki AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte AÖF öğrencilerinin sınav tarihlerini incelemesi gereken o takvim...

AÖF sınav takvimi 2021 | AÖF Güz Dönemi sonu sınav tarihleri - üniteler açıklandı

AÖF sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Güz Dönemi ara sınavlarını geride bıraktı. Şimdilerde AÖF Güz Dönemi sonu sınavlarına hazırlanan öğrenciler, AÖF sınav takvimini araştırıyor. Peki AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte 2021 AÖF sınavları hakkında muhakkak bilinmesi gerekenler...

AÖF SINAV TAKVİMİ 2021

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 16 - 17 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak.

Güz Dönemi Sınav Sorumluluk Üniteleri için tıklayınız

Bahar Dönemi Ara Sınavları 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanacak.

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.

Yaz Okulu Sınavı ise 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

Kuş sürüsüne giren kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptıGelen son dakika haberine göre; Turkish Cargo'ya ait İstanbul Atatürk Havalimanı-Almatı seferini yapan uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Uçak havada yakıt boşalttıktan sonra Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.
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