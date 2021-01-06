AÖF sınav tarihleri belli oldu! Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı yapılacak?
AÖF sınav tarihleri öğrencilerin gündeminde araştırdığı konular arasında yer alıyordu. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ile ilgili bir duyuruda bulundu. Yapılan duyuru sonrasında ise AÖF öğrencileri final sınavlarının yapılacağı tarihleri araştırmaya başladı. Peki AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları online mı, nasıl yapılacak?
AÖF sınav takvimi ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. AÖF sınav tarihleri ile ilgili Anadolu Üniversite bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada 1,3,5,7 yarıyıl dersleri için açıklama gerçekleştirildi. Öğrenciler AÖF final sınav tarihlerini araştırmaya başlandı. Peki
AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2021? AÖF sınavları nasıl yapılacak?
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF final sınav tarihleri duyuruldu. AÖF 1 ve 5. yarıyıl fark dersleri sınavları 16-17-18 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF 3,5 VE 7. yarıyıl dersleri sınavları ise 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
AÖF sınav tarihleri ile ilgili duyuruda sınavların çevrimiçi olarak yapılacak açıklandı.