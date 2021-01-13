AÖF sınav tarihleri takvimi 2021 | AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, ne zaman, nereye ödenecek?

6 Ocak 2021 Tarihinde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Duyurusu yapıldı. Öğrenciler ise sınav hazırlıklarını tamamlamak için sınav günleri öğrenmek istedi. AÖF sınav tarihleri ve saatleri 2021 araması yapan öğrenciler için merak edilenleri haberimizin içeriğine ekledik. Peki AÖF Güz Dönemi sonu online sınavları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte AÖF sınav takvimi...

AÖF SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ 2021 NE ZAMAN?

16 Ocak 2021 Cumartesi

17 Ocak 2021 Pazar

18 Ocak 2021 Pazartesi günleri 1. yarıyıl dersleri ve yarıyılda okutulan fark derslerinin sınavları uygulanacak.

23 Ocak 2021 Cumartesi

24 Ocak 2021 Pazar

25 Ocak 2021 Pazartesi günleri ise 3,5 ve 7. yarıyıl derslerinin sınavları uygulanacak.

AÖF KAYIT YENİLEME 2021 NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme işlemi yapmak isteyenler, 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerini tamamlayarak Bahar Dönemine devam edebilir. Mazeretli kayıt tarihi ise 26 Şubat 2021...

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilecektir.