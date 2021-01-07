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07.01.2021 - 10:35 |

AÖF sınav tarihleri ve saatleri belirlendi! 2021 AÖF Güz Dönemi son sınavları ne zaman?

AÖF sınavlarına katılmak için ders hazırlığına devam eden öğrenciler için haber geldi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Güz Dönemi sonu son sınav tarihlerini belirledi. Öğrenciler ise AÖF sınav tarihleri ve saatleri ne zaman arayışına girdi. İşte 2021 AÖF Güz Dönemi online sınav tarihleri ve saatleri...

AÖF sınav tarihleri ve saatleri belirlendi! 2021 AÖF Güz Dönemi son sınavları ne zaman?

2020-2021 Eğitim yılının AÖF Güz Dönemi ara sınavları tamamlandı. 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları da geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Şimdilerde ise gözler AÖG Güz Dönemi son sınavlarında...Peki AÖF sınav tarihleri ve saatleri ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından öğrencilerin bilgilenmesi için paylaşılan AÖF online sınav takvimi...

AÖF SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ 2021 NE ZAMAN?

Açık Öğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 16 - 17 - 18 Ocak ve 23 - 24 - 25 Ocak 2021 tarihlerinde online olarak uygulanacak.

 

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