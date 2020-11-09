AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav tarihleri 2020

2020-2021 Eğitim yılının sınav tarihlerini öğrenmek isteyenler arayışa geçti. AÖF öğrencileri için sınav takvimi geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Peki 2020 Yılının 1. Döenm AÖF sınav tarihleri ne zaman, AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF SINAV TARİHLERİ 2020

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF sınav yerleri henüz belli olmadı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi konuya ilişkin duyuru yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.