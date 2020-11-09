09.11.2020 - 14:28 |
AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav tarihleri 2020
AÖF sınav yerleri ve AÖF sınav tarihleri 2020 için büyük merak başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, sınava nerede ve ne zaman katılacaklarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. AÖF sınav tarihleri belirlendi. Peki AÖF sınav yerleri belirlendi mi?
2020-2021 Eğitim yılının sınav tarihlerini öğrenmek isteyenler arayışa geçti. AÖF öğrencileri için sınav takvimi geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Peki 2020 Yılının 1. Döenm AÖF sınav tarihleri ne zaman, AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
AÖF SINAV TARİHLERİ 2020
AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF sınav yerleri henüz belli olmadı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi konuya ilişkin duyuru yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.