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25.11.2020 - 12:46 |

AÖF sınav yerleri ve tarihleri araştırılıyor! AÖF takvimi yayımladı...

AÖF sınav yerleri ve tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden aÖF takimini yayımladı. 2020-2021 Eğitim yılı sınav tarihleri öğrencilere duyuruldu. Peki AÖF sınav yerleri belirlendi mi?

AÖF sınav yerleri ve tarihleri araştırılıyor! AÖF takvimi yayımladı...

2020-2021 Eğitim yılı başladıktan sonra AÖF sınav yerleri ve tarihleri araştırılmaya başladı. AÖF öğrencileri Güz Döneminin ilk sınavlarına nerede katılım sağlayacaklarını öğrenmek istiyor. Aynı zamanda AÖF sınavlarının hangi tarihlerde uygulanacağını bilmek istiyor. İşte AÖF sınav takvimi ve sınav yerleri hakkında bilinmesi gerekenler...

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

 

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı İle İlgili Duyuru

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

AÖF sınav yerleri ve tarihleri araştırılıyor AÖF takvimi yayımladı...

AÖF SINAV TARİHLERİ 2020-2021

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12 - 13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

Antalya'da lüks cipte infaz! 2 ölü, 1 yaralıAntalya’nın Varsak semtinde öğle saatlerinde meydana gelen saldırıda, 34 DKF 631 plakalı lüks cipteki 2 kişi tabancayla vurularak öldürüldü, 1 kişi de yaralandı.
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