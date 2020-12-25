AÖF sonuçları 2020 sorgulama ekranı açıldı mı? AÖF öğrencileri sonuçlar için telaşlanıyor

2020-2021 Eğitim yılının Güz Dönemi ara sınavları tamamlandı. Şimdilerde AÖF sonuçları için heyecan başladı. Sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖF sonuçları ne zaman açıklanır, neden açıklanmadı arayışını yapıyor. Aynı zamanda AÖF'ün resmi Twitter adresi üzerinden "Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim sistemi sınav sonuçları, sınavlarla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz." paylaşımı yapıldı.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI NE ZAMAN AÇILIR?

AÖF sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sonuçları sorgulama ekranı öğrencilerin erişimine açıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.