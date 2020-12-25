25.12.2020 - 13:32 |
AÖF sonuçları 2020 sorgulama ekranı açıldı mı? AÖF öğrencileri sonuçlar için telaşlanıyor
Günlerdir AÖF sonuçları için heyecan dinmiyor. 12-13-14 Aralık 2020 - 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanan AÖF sınavları ardından sonuç tarihi belirlendi mi? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF sonuçları 2020 sorgulama ekranını ne zaman erişime açacak?
2020-2021 Eğitim yılının Güz Dönemi ara sınavları tamamlandı. Şimdilerde AÖF sonuçları için heyecan başladı. Sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖF sonuçları ne zaman açıklanır, neden açıklanmadı arayışını yapıyor. Aynı zamanda AÖF'ün resmi Twitter adresi üzerinden "Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim sistemi sınav sonuçları, sınavlarla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz." paylaşımı yapıldı.
AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI NE ZAMAN AÇILIR?
AÖF sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sonuçları sorgulama ekranı öğrencilerin erişimine açıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
38 ilde aynı zincir marketin şubelerini soydu! ‘Market faresi’ yakalandıKaraman’da bir market zincirinden 2 cep telefonu çaldıktan sonra Doğan Şimşek (35), yakalandı. Çevresinde 'Market faresi' lakabıyla tanınan Şimşek'in, 38 ilde aynı marketin şubelerinden hırsızlık yaptığı saptandı. Şimşek'in ayrıca bir süre, zincir marketin bir şubesinde çalıştığı tespit edildi.