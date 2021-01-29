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29.01.2021 - 12:30 |

AÖF sonuçları sorgulama ekranı | Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları nereden sorgulanır?

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 25 Ocak'ta sona eren online sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler Açıköğretim Fakültesi'nden açıklama bekliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları nasıl sorgulanır?

AÖF sonuçları sorgulama ekranı | Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları nereden sorgulanır?

Açık öğretim Fakültesi vize ve final sınavları bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle online ortamda yapılmıştı. Final sınavları 16 Ocak - 25 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Online (çevrimiçi) olarak yapılan AÖF dönem sonu sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. Sonuçlar açıklandığında adaylar elektronik ortamda sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Vize sınav sonuçlarının 4-5 gün içerisinde erişime açılması sebebiyle AÖF final sınavı sonuçları için de bugün bekleyiş arttı.

AÖF SINAV SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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