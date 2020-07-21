AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? 2020 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıtları alınmaya başladı. Kayıt yaptırmak isteyen adaylar AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada İktisat, İşletme Fakültelerini kapsayan yaz okulu kayıt işlemlerinin aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı üzerinden gerçekleştirildiğini duyurdu.

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar AÖF yaz okulu kayıt işlemleri esnasında Kayıt Otomasyonu ekranı üzerinden Yaz okulu bağlantısına tıklayarak işlemlerini ilk adımını tamamlayacak. En fazla beş ders seçiminin yapılabilecek AÖF yaaz okulu kaydında ders seçimi yapılmadan kayıt bedeli oluşmayacak ve dolayısıyla kayıt işlemi tamamlanamayacak. Dolayısıyla adaylar AÖF yaz okulunda sorumlu olmak istedikleri en fazla beş dersi seçtikten hemen sonra oluşan kayıt bedelini bankaya yatırdıktan sonra kayıt işlemini tamamlamış olacak.

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKAYA ÖDENECEK?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 28 Temmuz 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, yaz okulu kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayabilir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz.

28 Temmuz 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi; www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısından, 0850 200 46 10 numaralı AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasını sistemimizde kayıtlı cep telefonu numaranızla arayarak veya size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek alabilirsiniz.

2019-2020 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

Yaz Okulu ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir.