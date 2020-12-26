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26.12.2020 - 14:14 |

AÖL 26-27 Aralık online sınavlara kimler katılabilir? Açık Öğretim Lisesi online sınav girişi nasıl yapılır? AÖL online sınav tarihleri

AÖL ilk oturum 13.30'da sonra erdi. İkinci oturum sınavı 14.00'te başladı. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav tarihlerini duyurmuştu. Online olarak gerçekleşecek olan AÖL açık lise sınavları bugün yapılacak. Peki, AÖL online sınava nasıl giriş yapılır?

AÖL 26-27 Aralık online sınavlara kimler katılabilir? Açık Öğretim Lisesi online sınav girişi nasıl yapılır? AÖL online sınav tarihleri

Açık Öğretim lisesi 2019 - 2 Döneminde sınava giremeyen öğrencilere yönelik geçtiğimiz günlerde duyuru yayınlamıştı. AÖL 2. dönem sınavlarının tarihlerini duyuran AÖL sınavların online olarak 3 oturumda gerçekleşeceğini aktarmıştı.

AÖL SINAVLARINA KİMLER GİREBİLİYOR?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 26-27 Aralık tarihlerinde ypaılacak online sıanvlara sadece Yurdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler giriyor. Sınav saatleri Türkiye saatine göre yapılıyor.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavları bugün 09.30'da başladı. Bugün iki oturum gerçekleşecek. İlk oturum 13.30'da sona erdi. Yarın ise bir oturum olacak. Sınavlarda her oturum için öğrencilere 4 saat süre verilecek. Peki, online sınava nasıl giriş yapılır?

26 ARALIK 2020 09.30-13.30

26 ARALIK 2020 14.00-18.00

27 ARALIK 2020 09.30-13.30

ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler kayıtlı oldukları Açık Öğretim Okulu Müdürlüğüne ait Bilgi Yönetim Sisteminden,
T.C. Kimlik numaraları/Öğrenci numaraları ve kişisel şifreleri ile giriş yaparak Online
Sınavlara katılabilirler.

AÇIKÖĞRETİM ORTA OKULU ONLİNE SINAV GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ - İMAM HATİP LİSESİ - MESLEKİ LİSE SINAV GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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