MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AÖL Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi online sınav sonuçları açıklandı mı?
ABONE OL
28.12.2020 - 09:34 |

AÖL Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi online sınav sonuçları açıklandı mı?

5-6 Aralık AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak olan sınavları ertelediğini duyurmuştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen AÖL sınavlarının tarihi belli oldu mu? Öğrencilerin gözü MEB'den gelecek açıklamada. Ayrıca 26-27 Aralık tarihlerinde yapılan AÖL online sınavlarının sonuçları da merakla bekleniyor.

AÖL Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi online sınav sonuçları açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak olan sınavlar için duyuru yayınlamıştı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında AÖL sınavları ertelenmişti. Peki AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı açıklandı mı?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

5-6 Aralık'ta ertelenen AÖL sınavlarının tarihi ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. AÖL'den yapılan açıklamaya göre resmi kaynaklar haricinde bilgi belge paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. AÖL sınavlarının tarihleri resmi site üzerinden duyurulacak.

AÖL SINAV TARİHLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL ONLİNE SINAVLARA KİMLER GİRDİ?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre 26-27 Aralık tarihlerinde yapılan online sıanvlara sadece Yurdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girdi.

AÖL ONLİNE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26-27 Aralık tarihlerinde yapılan AÖL online sınavların sonuçları henüz açıklanmadı. Sınavda her doğru cevabın değeri 5 puan olarak kabul edilmektedir ve yanlış cevaplar doğru cevapları etkileyemeyecektir.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

Sınav sonuçları Açık Öğretim Kurumları Öğrenci Bilgi Sisteminden açıklanacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki kaza trafiği felç etti15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazası nedeniyle E-5 Karayolu’nda trafik durma noktasına geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni yılda Asgari ücret ne kadar olacak? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! 2021 Asgari ücret belli oluyor...

Yeni yılda Asgari ücret ne kadar olacak? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! 2021 Asgari ücret belli oluyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

IHA - Türkiye’de bu ölçekte ilk ve tek olan, dünya standartlarındaki merkezde enfeksiyon hastalıkları araştırılacak

IHA - Türkiye’de bu ölçekte ilk ve tek olan, dünya standartlarındaki merkezde enfeksiyon hastalıkları araştırılacak

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet