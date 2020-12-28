AÖL Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi online sınav sonuçları açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak olan sınavlar için duyuru yayınlamıştı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında AÖL sınavları ertelenmişti. Peki AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı açıklandı mı?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

5-6 Aralık'ta ertelenen AÖL sınavlarının tarihi ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. AÖL'den yapılan açıklamaya göre resmi kaynaklar haricinde bilgi belge paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. AÖL sınavlarının tarihleri resmi site üzerinden duyurulacak.

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AÖL ONLİNE SINAVLARA KİMLER GİRDİ?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre 26-27 Aralık tarihlerinde yapılan online sıanvlara sadece Yurdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girdi.

AÖL ONLİNE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26-27 Aralık tarihlerinde yapılan AÖL online sınavların sonuçları henüz açıklanmadı. Sınavda her doğru cevabın değeri 5 puan olarak kabul edilmektedir ve yanlış cevaplar doğru cevapları etkileyemeyecektir.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

Sınav sonuçları Açık Öğretim Kurumları Öğrenci Bilgi Sisteminden açıklanacak.