Gözler MEB'de! AÖL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2020 AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...

AÖL sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Lise eğitimine açıktan devam eden adayların merak içerisinde beklediği sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih MEB tarafından 17 Ağustos olarak duyurulmuştu. Sabah saatlerinden itibaren arama motoru üzerinden araştırmalarına devam eden adaylar AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını araştırmaya devam ediyor.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

25-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. dönem sonu sınavlarının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı saati merak içerisinde bekliyor. Peki AÖL 2. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları MEB tarafından gün içerisinde açıklanacak! Sabah saatlerinden bu yana sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden adaylara sınav sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde açıklanacağı duyurulurken saat bilgisi ise verilmedi.

AÖL 2020-2021 İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Açıköğretim Lisesi 2020-2021 ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

AÖL 2019-3. DÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLER

Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.

Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.

Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.