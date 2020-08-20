AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Açık lise AÖL sınav sonuçları sorgulama-öğrenci giriş sayfası

17 Ağustos'ta açıklanacağı belirtilen AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açık Öğretim Lisesi sonuçlarının açıklanmamasıyla beraber AÖL sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili ayrıntıları araştırıyorlar. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde açıklanacağı belirtilmişti. Henüz açıklanmayan sınav sonuçlarının belli olacağı tarih ile ilgili net bir açıklama bulunmuyor.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL 2019-3. DÖNEMİ HAKKINDA DETAYLAR

Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.

Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.

Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.