18.08.2020 - 17:02 |
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL sınav sonucu sorgulama
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan AÖL sınav sonuçlarını sorgulama linki haberimizde yer alıyor. 25 - 26 Temmuz 2020 tarihlerinde AÖL 2. Dönem sınavlarına katılan öğrencilerin sınav sonuçları sorgulama ekranı...
2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem AÖL sınavlarının sonuçları için sabırsızlık yaşanmaya devam ediyor. AÖL sınav sonuçları için heyecan hafta başından bu yana devam ediyor. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklandı mı? AÖL giriş ekranına güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası, şifrenizi yazarak AÖL sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını öğrenebilirsiniz.