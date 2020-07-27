AÃ–L sÄ±nav sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak Soru ve cevaplar yayÄ±mlandÄ± mÄ±

KoronavirÃ¼s nedeniyle ertelenen AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Lisesi sÄ±navlarÄ± 25-26 Haziran tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸti. SÄ±navda ter dÃ¶ken adaylar bÃ¼yÃ¼k bir heyecanla ilk Ã¶nce soru ve cevaplarÄ±n ardÄ±ndan da sonuÃ§larÄ±n ilan edilmesini bekliyor. Peki, AÃ–L sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanÄ±r?

AÃ–L SONUÃ‡LARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK?

AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Lisesi soru ve cevaplarÄ± iÃ§in MEB'den verilmiÅŸ bir tarih yok. Soru ve cevaplar 1 hafta iÃ§inde duyuruluyor. Ã–te yandan SonuÃ§lar ise 17 AÄŸustos'ta aÃ§Ä±klanacak.

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