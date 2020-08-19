AÖL sınav sonuçları sayfası: Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş ekranı

2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem AÖL sınavlarının sonuçları için sabırsızlık yaşanmaya devam ediyor. AÖL sınav sonuçları için heyecan hafta başından bu yana devam ediyor. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklandı mı? AÖL giriş ekranına güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası, şifrenizi yazarak AÖL sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını öğrenebilirsiniz.