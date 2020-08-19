19.08.2020 - 12:16 |
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020-Öğrenci giriş sayfası! MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı...
AÖL sınav sonuçları açıkl lisede eğitim gören öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor.AÖL 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖL sınav sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyordu ama henüz sonuçlar açıklanmadı. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? İşte AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı ile ilgili detaylar...
AÖL sınav sonuçları için araştırmalar yapılıyor. AÖL sınav takviminde yer alan detaylara göre sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacaktı. AÖL sonuçlarının açıklanmaması sonrasında açık lise eğitimi gören öğrenciler AÖL sınav sonuçları ile ilgili detayları merak ediyorlar. İşte 2020 AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının 17 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Henüz açıklanmayan AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili net bir açıklama bulunmuyor.
AÖL SINAV SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
2020 AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
İstanbul'da 'nişan atma' dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktıEsenyurt'ta başlayan ve Küçükçekmece'de devam eden 5 kişinin yaralandığı 1 kişinin ise hayatını kaybettiği "nişan atma" kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk babası Ahmet Elçioğlu'nun saldırı sırasında yoldan geçen bir vatandaş olduğu öğrenildi.