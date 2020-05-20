20.05.2020 - 11:14 |
AÖL sınav tarihi 2. Dönem 2020 ne zaman? Açıköğretim Lisesi sınavları ne zamana ertelendi?
Açıköğretim Lisesi 2. Dönem sınav tarihleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, AÖL sınavlarının ertelendiği açıklandı. Peki 2019-2020 eğitim yılının 2. Dönem AÖL sınav tarihi ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman uygulanacak? İşte MEB'in yaptığı o duyuru...
Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen Açıköğretim Lisesi sınavlarının tarihi merakla araştırılıyor. AÖL öğrencilerinin sabırsızlandığı açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? 2019-2020 eğitim yılının 2. dönem AÖL sınavları hangi tarihlerde yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan AÖL sınavları için detaylar haberimizde...
AÖL SINAV TARİHİ 2. DÖNEM 2020 NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan duyuru şu şekilde:
"04 - 05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması planlanan 2019/2 Açık Öğretim Kurumları Sınavları ileri bir tarihe ERTELENMİŞTİR.
Sınav tarihleri web sitemizde duyurulacaktır."
Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.