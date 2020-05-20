AÖL sınav tarihi 2. Dönem 2020 ne zaman? Açıköğretim Lisesi sınavları ne zamana ertelendi?

Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen Açıköğretim Lisesi sınavlarının tarihi merakla araştırılıyor. AÖL öğrencilerinin sabırsızlandığı açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? 2019-2020 eğitim yılının 2. dönem AÖL sınavları hangi tarihlerde yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan AÖL sınavları için detaylar haberimizde...

AÖL SINAV TARİHİ 2. DÖNEM 2020 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan duyuru şu şekilde:

"04 - 05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması planlanan 2019/2 Açık Öğretim Kurumları Sınavları ileri bir tarihe ERTELENMİŞTİR.

Sınav tarihleri web sitemizde duyurulacaktır."