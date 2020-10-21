21.10.2020 - 11:32 |
AÖL sınav tarihleri 2020 - 2021 yılının 1. Dönem takvimi! Açıköğretim Lisesi...
Açıköğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönem sınav tarihleri belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan AÖL sınav tarihleri 2020 ne zaman? İşte Açıköğretim Lisesi iş takvimi haberimizde...
2020-2021 Eğitim yılında AÖL2de okuyan öğrenciler sınav tarihlerini yakından takip ediyor. Yeni yılın eğitim öğretim döneminde AÖL sınavlarına katılacak öğrenciler, büyük merakla araştırıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim Lisesi'nin 1. Dönem sınav tarihleri...
AÖL SINAV TARİHLERİ 2020-2021
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.
2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönem sınavları ise 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.
Döviz bürosu gibi dilenci! Paraları markette sayarken yakalandıAntalya’da iki ayağı şiş ve yaralı şekilde kısa süre içinde dilenerek topladığı içinde yabancı paraların da bulunduğu paraları bir markette sayarken kameralara yakalanan dilenci zabıtadan kaçamadı. Dilenirken kambur rolü yapan ancak zabıta aracında ayakta giden dilenci, tepki gösteren vatandaşa "Beni bütün Antalya tanıyor, vali, kaymakam tanıyor, sen kim oluyorsun" dedi.