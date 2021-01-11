AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? Açık lise sınavları ne zaman, kayıt yenileme işlemi ne zaman başlıyor?

Ülkemizde Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan yüz binlerce öğrenci var. Açık Öğretim Lisesi mezunu olmak için günden güne çabalayan, sınavlara hazırlananlar bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle halen 1. Dönem sınavlarına katılım sağlayamadı. Neredeyse her gün araştırmaya geçen AÖL öğrencileri, AÖL kayıt yenileme ve Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB 2021 AÖL 1. Dönem sınav tarihlerini açıkladı mı, açık lise kayıt tarihleri belli oldu mu? sorularına cevap arıyor. İşte AÖL hakkında yaşanan son durum...

AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2020-2021 Eğitim yılının AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz belirlenmedi. MEB ise konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı;

"2020 / 2. DÖNEM YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELİRLENEREK EN KISA SÜREDE PAYLAŞILACAKTIR.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ TÜM BİLDİRİMLER İÇİN WEB SİTEMİZİ TAKİP ETMENİZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR."

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN 2021?

Açık Öğretim Lisesi sınavları ile ilgili henüz bir tarih duyurulmadı. MEB ise konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı;

"5 ARALIK 2020 CUMARTESİ ve 6 ARALIK 2020 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI

KOVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR.

GELİŞMELERLE İLGİLİ OKULUMUZUN WEB SİTESİNDEN DUYURU YAPILACAKTIR."