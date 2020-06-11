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11.06.2020 - 10:18 |

AÖL sınav tarihleri ne zaman? Açık lise sınav yerleri belirlendi mi?

2019 - 2020 Eğitim - Öğretim yılının 2. Dönem Açıköğretim Lisesi sınav tarihleri belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kararlaştırılan sınav tarihleri öğrencileri meraklandırdı. AÖL sınav tarihleri için arayışa geçenler, açık lise sınavları ne zaman, AÖL sınav yerleri belli oldu mu sorularını yöneltiyor. İşte AÖL öğrencilerinin bilmesi gerekenleri haberimizde derledik.

AÖL sınav tarihleri ne zaman? Açık lise sınav yerleri belirlendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim Lisesi'nin 2. Dönem sınav tarihleri duyuruldu. Coona virüs salgını nedeniyle ertelenen 2. dönem sınav tarihleri Temmuz ayında uygulanacak. Peki AÖL sınavları ayın kaçında yapılacak? İşte AÖL öğrencilerinin sabırsızlıkla öğrenmek istediği sınav tarihleri...

AÖL SINAV TARİHLERİ 2020

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının;

Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖL sınav yerleri henüz belirlenmedi. AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

 

Kaza sonrası ortalık karıştı! Tekme tokat kavga kameradaEsenler O-3 yolunda kaza yapan sürücüler ortalığı birbirine kattı. Kazanın ardından kavgaya tutuşan sürücülerin arkadaşlarının da olay yerine gelmesiyle tekme ve yumruklar havalarda uçuştu. Yaşanan kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.
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