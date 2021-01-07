AÖL sınav tarihleri nedir 2021, kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınavları ne zaman?

AÖL sınavları ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. 202-2021 açık lise 1.dönem sınavları pandemiden dolayı ertelenmişti. Ertelenen sınavların yapılacağı tarih için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama çevrildi. Peki 2021 AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL kayı yenileme tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

Açık lise öğrencilerinin gündeminde AÖL sınavların yapılacağı tarih yer alıyor. 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak olan sınavlar koronavirüs nedeniyle ertelendi. Sınavların yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama geldi. AÖL sınav tarihleri ile ilgili gelen son dakika gelişmeleri haberde yer alacak.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖL açık lise kayıt yenileme tarihleri ile ilgili resmi bir açıklam gelmedi. AÖL kayıt yenileme tarihleri belli olduğu zaman son dakika detayları haberde yer alacak.