AÖL sınav tarihleri ve AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? (2021)

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav ve kayıt uygulamalarına devam edecek. AÖL haberlerini yakından takip eden öğreniciler, AÖL sınav tarihleri ve AÖL kayıt yenileme tarihleri hakkında bilgilenmek istiyor. Peki 2021 AÖL sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2020-2021 Eğitim yılının AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz belirlenmedi. MEB ise konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı;

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN 2021?

Açık Öğretim Lisesi sınavları ile ilgili henüz bir tarih duyurulmadı. MEB ise konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı;

AÖL ONLİNE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL online sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

MEB Uyardı: YURTDIŞI PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRENCİLERİMİZİN PANDEMİ NEDENİYLE YAPILAMAYAN

2019-2. DÖNEM SINAVLARI 26 - 27 ARALIK 2020 TARİHLERİNDE YAPILMIŞTIR.

ONLİNE OLARAK YAPILAN BU SINAVLARA SADECE YURTDIŞI PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRENCİLERİMİZ GİRMİŞTİR.