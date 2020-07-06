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06.07.2020 - 09:28 |

AÖL sınav yerleri belli oldu mu? Açık lise sınavları ne zaman?

Açıköğretim Lisesi'nin 2019-2020 Eğitim yılının 2. dönem sınavları corona virüs salgını nedeniyle henüz uygulanmadı. Temmuz ayı içinde tamamlanacak olan AÖL sınavları için meraklı arayış başladı. Sınav günü öncesinde sınav giriş belgesi için meraklanan öğrenciler, AÖL sınav yerleri belli oldu mu? sorusuna cevap arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan AÖL sınavları hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

AÖL sınav yerleri belli oldu mu? Açık lise sınavları ne zaman?

Her yıl düzenli olarak uygulanan Açıköğretim Lisesi sınavları için geri sayım başladı. Bu yıl corona virüs salgını nedeniyle biraz geç tarihlerde tamamlanacak olan AÖL 2. dönem sınavlarının tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen AÖL sınav tarihleri ne zaman? AÖL sınav yerleri belli oldu mu? İşte Açıköğretim Lisesi'nde okuyan ve sınav tarihlerini kaçırmak istemeyen öğrenciler için AÖL hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem AÖL sınavları 25 - 26 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖL sınav yerleri henüz belli olmadı. MEB, Açık lise sınav yerlerini belirlediğinde ve sınav giriş belgelerini yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

 

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