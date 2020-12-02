02.12.2020 - 09:52 |
AÖL sınavları ertelendi mi - iptal mi? AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?
Açık Öğretim Lisesi'nin 2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönem sınavları 5 ve 6 Aralık tarihlerinde uygulanacaktı. Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı ardından hafta sonu günlerinde tam gün sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Dolayısıyla bu durum hafta sonu uygulanacak olan sınavları da etkiledi. Bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi oldu? İşte öğrencilerin merakla araştırdığı AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak sorularının yanıtları...
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi sınavları ile ilgili duyurular peş peşe geldi. Normal şartlarda bugün açıklanması beklenen sınav giriş yerleri, bugün erişime açılmayacak. Sınavlar da belirlenen tarihlerde uygulanmayacak. İşte yaılan resmi açıklamalar...
AÖL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?
5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan Açık Lisesi Sınavları Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.