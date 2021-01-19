AÖL sınavları ne zaman 2021, online mı yapılacak? Açık lise AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri nedir?

AÖL sınav tarihleri belli oldu. Koronavirüs nedeniyle 5-6 Aralık tarihinde yapılması planlanan AÖL sınavları ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınav tarihlerini açıkladı. Açık lise öğrencileri merakla sınan ve kayıt yenileme tarihlerini araştırıyorlar. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2021, kayıt yenileme tarihleri nedir?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Açık Öğretim Okulları 1. Dönem sınavları 25 Şubat 2021’de, 2. Dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacağını açıkladı.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

AÖL sınavları çevrim içi ortamlarda yani online olarak gerçekleştirilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖL kayıt yenileme tarihleri henüz belli olmadı. AÖL 1.Dönem Sınav sonuçları belli olduğu zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemlerinin başlanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelince detaylar haberde yer alacak.