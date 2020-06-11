AÖL sınavları ne zaman? Açık lise 2. dönem sınav tarihleri duyuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim Lisesi'nin 2. Dönem sınav tarihleri duyuruldu. Coona virüs salgını nedeniyle ertelenen 2. dönem sınav tarihleri Temmuz ayında uygulanacak. Peki AÖL sınavları ayın kaçında yapılacak? İşte AÖL öğrencilerinin sabırsızlıkla öğrenmek istediği sınav tarihleri...

AÖL SINAV TARİHLERİ 2020

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının;



Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖL sınav yerleri henüz belirlenmedi. AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.