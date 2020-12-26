26.12.2020 - 11:02 |
AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları hangi tarihe ertelendi?
AÖL sınavları ertelendi. 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan AÖL sınavları koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti. Öğrenciler sınav tarihlerini merakla araştırıyor. 26-27 Aralık tarihlerinde yurdışı öğrencileri için uygulanan online sınavlar ise öğrencilerin kafalarını karıştırdı. Bu hafta sonu yapılacak olan sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu öğrencileri katılabiliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Açık Öğretim Lisesi'nden son dakika açıklaması. 5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günü yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi sınavları Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmişti. Sınavların ertelendiği geçtiğimiz haftalarda duyuruldu.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
5-6 Aralık'ta ertelenen AÖL sınavlarının tarihi ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. AÖL'den yapılan açıklamaya göre resmi kaynaklar haricinde bilgi belge paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. AÖL sınavlarının tarihleri resmi site üzerinden duyurulacak.
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