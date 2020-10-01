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01.10.2020 - 16:41 | | DHA

Apart otelden hırsızlık kamerada; düşen telefonu almak için geri döndü

Antalya'da, kimliği belirsiz kişinin, cep telefonu, tablet ve ziynet eşyası çaldığı apart otele açık pencereden girdiği ve çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın, kaçarken düşürdüğü cep telefonunu almak için geri döndüğü anlar yer aldı.

Apart otelden hırsızlık kamerada; düşen telefonu almak için geri döndü

Olay, dün gece, tarihi ve turistik otellerin bulunduğu Kaleiçi semtinde meydana geldi. Yüzünde cerrahi maske, altında şort olan kimliği belirsiz kişi, etrafı kontrol ettikten sonra açık pencereden apart otele girdi.

İçeriden cep telefonu, tablet ve ziynet eşyası çalan hırsızlık şüphelisi, aynı pencereden dışarı çıkıp, kaçmaya başladı. Bu sırada telefonu yere düşüren şüpheli, almak için hızla geri döndükten sonra kaçmaya devam etti. Bu anlar, telin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Polis, hırsızlık şüphelisinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

 

MSB PKK'ya ait imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği belirtilirken, Avaşin'de terör örgütü PKK'ya ait 2 koridorlu bir mağaranın tespit edildiği ve komandolar tarafından imha edildiği bildirild.
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